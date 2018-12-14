Световые фигуры дам и джентльменов установят на ул.Герцена в Минске к 20 декабря

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые световые фигуры на ул.Герцена в Минске установят к 20 декабря, а с 15 декабря зажгутся огни на городских елках и засияют объемные композиции на Октябрьской площади, сообщил сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства столицы директор предприятия "Мингорсвет" Славомир Гриневич, передает корреспондент БЕЛТА.

Так, на Октябрьской площади появится лошадь с санями, на улице Герцена - образы дам в кринолинах и джентльменов. На площади Свободы уже разместили световую арку, также на проспектах по вечерам стали включать праздничную иллюминацию. Сверкающий наряд будет радовать минчан и гостей столицы до середины января.

Первые световые фигуры в городе начали устанавливать несколько лет назад. Праздничное настроение в столице Беларуси создают светящиеся 3D-мяч у минского Дома футбола и книга у Национальной библиотеки (это самые большие композиции: диаметр шара - 11 м, высота и ширина книги - 8,5 м и 12 м), арфа у Белгосфилармонии, трактор на Партизанском проспекте, подарок в районе ГУМа, шайба возле "Минск-Арены", клоун у Белгосцирка, фигура светящегося зубра по проспекту Дзержинского, композиция "Лоси" по улице Притыцкого, лошадь с каретой у городской ратуши, световая композиция в виде старинных листов рукописи с пером на площади Якуба Коласа.-0-