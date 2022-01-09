Свои знания на третьем этапе республиканской олимпиады покажут 910 учащихся Гродненской области

9 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области участниками третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам станут 910 учащихся. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в главном управлении образования Гродненского облисполкома.

Областной этап состоится с 10 по 14 января. Школьники продемонстрируют свои знания по 18 предметам. Самыми массовыми по количеству участников станут олимпиады по математике и иностранным языкам. В состав жюри включены около 200 преподавателей со всей области.

"Туры олимпиад будут проходить на базе учреждений профессионального образования в Гродно и Скиделе, а также учреждений общего среднего образования областного центра. Еще одной площадкой станет Гродненской областной институт развития образования", - сказали в главном управлении образования облисполкома. Подчеркивается, что олимпиады будут проводиться по принципу централизованного тестирования. Это сделано для обеспечения максимальной конфиденциальности заданий, исключения случаев утечки информации, обеспечения прозрачной работы жюри.

Также в центре внимания соблюдение противоэпидемических мер, предусмотрена рассадка с соблюдением дистанции. Всем участникам предложат одноразовые маски и антисептики.

Победители областного тура смогут представить регион на заключительном этапе республиканской олимпиады по учебным предметам. Он пройдет на весенних каникулах в областных и районных центрах страны. На базе Гродненской области пройдут четыре олимпиады: по физике, астрономии, информатике (Гродно), по математике (Слоним).-0-