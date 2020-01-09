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09 января 2020, 18:34

Свыше 2,5 тыс. мероприятий провели за время акции "Наши дети" в Витебской области

Фото из архива
Фото из архива
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9 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Более 2,5 тыс. мероприятий прошли в Витебской области за дни проведения республиканской благотворительной акции "Наши дети", сообщили корреспонденту БЕЛТА в главном управлении по образованию Витебского облисполкома.

В учреждениях образования области 9 декабря акция стартовала с флеш-мобов, во время которых учащиеся записывали новогодние ролики и делали фотосессии для сайтов своих учебных заведений. Праздничную атмосферу дополнили тематические фотозоны, выставки снеговиков, новогодних елей, сделанных из подручного материала, Снегурочек и другой новогодней атрибутики. В 14 регионах области была организована работа резиденций Дедов Морозов, а в Городокском районе - Снегурочек.

Многочисленные праздничные мероприятия в эти дни прошли в детских садах и школах региона. С подарками и поздравлениями в детских интернатных учреждениях, детских домах семейного типа побывали представители республиканских, областных и районных органов власти, руководители министерств и ведомств.

Всего в мероприятиях акции приняли участие около 800 учреждений образования области. Наиболее крупные прошли в преддверии Нового года в Витебске. В частности, 950 детей побывали на губернаторской елке в концертном зале "Витебск", более 100 детей с особенностями психофизического развития посетили инклюзивный праздник в Витебском областном дворце детей и молодежи, 300 молодых людей собрал впервые состоявшийся в регионе новогодний бал для учащейся и студенческой молодежи. Эти мероприятия прошли с участием руководства Витебского облисполкома. К акции присоединились также общественные объединения.

Благотворительный марафон, проходящий под патронатом Александра Лукашенко, завершится 10 января. "Каждый год он дарит тысячам ребят веру в добро и чудо, заставляя светиться их лица радостью и счастьем. Взрослым же он дарит возможность почувствовать себя настоящими волшебниками. Именно поэтому с каждым годом к участию в акции присоединяются все больше людей", - подчеркнули в ведомстве.-0-

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