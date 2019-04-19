Свыше 26 тыс. минчан выйдут на уборку дворов 20 апреля

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 26 тыс. минчан, в том числе 4,2 тыс. работников ЖКХ примут участие в уборке дворовых территорий во время республиканского субботника 20 апреля. Об этом сообщил генеральный директор ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Юрий Кукашук сегодня в мэрии на заседании рабочей группы по вопросу содержания и благоустройства территории столицы, передает корреспондент БЕЛТА.
"К участию в уборке дворов планируется привлечь свыше 26 тыс. минчан, в том числе 4,2 тыс. работников ЖКХ. Они уберут территорию в 32 га, высадят свыше 5,8 тыс. кустарников, отремонтируют и окрасят 85 единиц малых архитектурных форм и детского игрового оборудования", - отметил Юрий Кукашук.
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