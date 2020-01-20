Свыше 3 тыс. га сельхозземель раскорчевали в Гомельской области в 2019 году

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области в прошлом году проведена раскорчевка более 3 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения, заросших древесно-кустарниковой растительностью. Об этом сообщил сегодня на аппаратном совещании в облисполкоме начальник главного управления землеустройства Александр Матарас, передает корреспондент БЕЛТА.

Более активно работу в этом направлении вели в Жлобинском (341 га), Петриковском (279 га), Буда-Кошелевском (273 га), Гомельском и Добрушском (по 264 га) районах. Наименьшая активность отмечена в Чечерском (17 га), Хойникском (34 га), Лоевском (39 га), а также в Лельчицком, Ельском, Кормянском районах - менее 100 га.

В Гомельской области доля сельскохозяйственных земель составляет 30%, поэтому в регионе проводится целенаправленная работа по сохранению и увеличению их площади, подчеркнул Александр Матарас. Землеустроители постоянно выявляют земли сельскохозяйственного назначения, которые заросли древесно-кустарниковой растительностью и не используются в сельхозпроизводстве. В 2019 году выявили более 3,3 тыс. га таких земель. На должном уровне работа по выявлению проблемных участков проводится в Жлобинском, Октябрьском, Добрушском, Гомельском, Петриковском, Житковичском районах. "В Чечерском же районе такие земли при их наличии не выявлялись вообще. Минимальные результаты у Хойникского, Лельчицкого, Лоевского, Светлогорского районов", - констатировал докладчик.

Он напомнил, что для всех районов по этому направлению доведены ежемесячные планы-задания, чтобы работы шли планомерно. Внедрен и механизм материального стимулирования.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что важно найти причины, почему на сельскохозяйственных землях появляется древесно-кустарниковая растительность, не используются ресурсы, и принять меры для исправления ситуации. Вопрос должен быть на жестком контроле, поручил губернатор.-0-