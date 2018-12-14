14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 40 км сетей водоотведения и водоснабжения заменят в Минске в 2019 году, сообщил директор "Минскводоканала" Олег Аврутин сегодня на заседании рабочей группы по вопросам содержания и благоустройства территорий столицы, передает корреспондент БЕЛТА.

"План на 2019 год сформирован с учетом роста к 2018 году, ведется разработка проектно-сметной документации. Предполагается заменить 23 км сетей водоснабжения и 18 км сетей водоотведения, на реконструкцию планируется за счет собственных средств направить около Br43 млн", - рассказал Олег Аврутин.

В числе наиболее крупных объектов значатся участки водовода в Шабанах, в деревне Пашковичи и др.

Всего за 2013-2017 годы переложено за счет собственных средств более 36 км сетей водопровода и 64 км сетей канализации, в 2018-м - 12,5 км сетей водопровода и 17,7 км канализации.

В последние годы в столице внедряются технологии перекладки сетей закрытым способом, отмечается небольшое снижение аварийности на сетях. Вместе с тем в ближайшие годы необходимо больше внимания уделить магистральным трубопроводам, где сложнее ликвидировать аварийные ситуации в случае их возникновения. -0-