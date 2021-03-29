Свыше 8 тыс. школьников планируют оздоровить на весенних каникулах в Брестской области

29 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области на весенних каникулах планируют организованно оздоровить свыше 8 тыс. школьников, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель начальника областного представительства Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Елена Яцкевич.

С 27 марта по 4 апреля на базе учреждений образования сроком не менее чем на шесть дней организуются детские лагеря с дневным пребыванием. Государственная дотация на удешевление стоимости путевки на одного ребенка в день составляет Br4,2.

Рекомендации по проведению весенней оздоровительной кампании остаются прежними - неукоснительное соблюдение противоэпидемических мер, максимальное число мероприятий на открытом воздухе. В связи с этим приветствуются лагеря экологической и туристической направленности, спортивные. В тесном контакте с ними будут работать областные учреждения дополнительного образования, местные организации БРСМ, БРПО. Помимо соревнований и конкурсов в планах - посещение исторических памятников, благоустройство воинских захоронений, другие образовательные и познавательные мероприятия для ребят.

"В лагере при областном центре туризма и краеведения будут работать кружки по авиамоделированию и конструированию. Во многих учреждениях планируются лагеря IT-направленности. Они будут созданы на базе STEM-центров и STEM-классов в Бресте, Пинске, Барановичском, Дрогичинском, Пружанском районах. А в Полесском государственном университете с 29 марта по 2 апреля организуют весенний стартап-лагерь для старшеклассников", - рассказала начальник отдела главного управления по образованию Брестского облисполкома Алла Сенькевич.

Она отметила, что оздоровительная кампания организуется по заявительному принципу. Ожидается, что в каникулярное время в регионе будет работать более 150 детских оздоровительных лагерей.-0-