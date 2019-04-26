Свыше Br12 млн инвестируют в объекты пострадавших от аварии на ЧАЭС деревень Брестской области

26 апреля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В строительство объектов в пострадавших от аварии на ЧАЭС населенных пунктах Брестской области в текущем году будет инвестировано Br12,3 млн, сообщили корреспонденту БЕЛТА в комитете по архитектуре и строительству облисполкома.

В утвержденный решением облисполкома перечень вошли 11 строек. Они финансируются за счет субвенций, передаваемых из республиканского бюджета на преодоление последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. В основном речь идет о газо- и водоснабжении сельских населенных пунктов. Так, в деревне Лахва Лунинецкого района в текущем году газифицируют 650 жилых домов. Стоимость работ оценивается в Br5,8 млн. Там же будет построена станция обезжелезивания стоимостью Br250 тыс. Аналогичный объект введут в деревне Ракитно. Еще одну станцию обезжелезивания большей мощности сдадут в деревне Язвинки. В деревне Галый Бор идет реконструкция МТФ на 700 голов (Br600 тыс.).

В Столинском районе запланирован ввод шести объектов. В агрогородке Бережное проложат 8,5 км водопроводных сетей. На эти цели будет направлено Br1,4 млн. Станции обезжелезивания построят в агрогородках Верхний Теребежов и Глинка. Систему водоснабжения реконструируют в деревне Ворони. На реконструкцию молочно-товарной фермы "Малые Орлы" в ОАО "Лядецкий" предусмотрено выделить Br2 млн. В этом году завершится реализация проекта по газоснабжению жителей крупнейшего в районе агрогородка Рубель.

Кроме того, почти Br630 тыс. зарезервировано для строительства жилых помещений социального пользования в пострадавших районах.

Как сообщили в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, на территории Брестской области к зонам радиоактивного загрязнения относится 104 населенных пункта в Столинском (42), Лунинецком (45), Пинском (7) и Дрогичинском (5) районах, в которых проживают более 101,5 тыс. человек. Санитарно-эпидемиологическая служба проводит постоянный радиометрический контроль пищевых продуктов, питьевой воды, объектов внешней среды. В 2018 году на СИЧ-установках обследованы 27,5 тыс. человек. Случаев превышения доз внутреннего облучения населения не установлено.

Государственной программой по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года предусмотрено продолжение выполнения мероприятий, направленных на обеспечение безопасной жизнедеятельности и социально-экономическое развитие пострадавших районов.-0-