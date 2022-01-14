Сыр камамбер будут выпускать в Вилейском районе

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производством сыра камамбер займутся в Вилейском районе в 2023 году. Об этом сообщила сегодня журналистам заместитель председателя комитета экономики Миноблисполкома Елена Василевская, передает корреспондент БЕЛТА.

"Инновационный проект реализуют на Вилейском производственном участке ОАО "Молодечненский молочный завод". Здесь начнут выпускать сыр камамбер с белой плесенью. Импортные аналогичные продукты характеризуются высокой стоимостью в наших магазинах, поэтому сыр станет востребованным как в Беларуси, так и в России, где рынок тоже не насыщен подобными продуктами", - рассказала Елена Василевская.

Первую партию сыра планируют выпустить в первом квартале 2023 года, после объемы его производства возрастут до 3 т в сутки.

Общее финансирование по проекту составит более Br12 млн. На предприятии в Вилейке будет создано 15 рабочих мест.

Уникальность сыра состоит в том, что культуры благородной плесени обладают очень высокой ферментивной активностью. Если основной белок молока казеин усваивается организмом на 75-80%, то у сыра с плесенью этот показатель достигает 98-99%.-0-