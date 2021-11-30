Тактико-специальные учения МЧС пройдут 3 декабря в Пуховичском районе

30 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На территории филиала "Минская ТЭЦ-5" РУП "Минскэнерго" в Пуховичском районе 3 декабря пройдут тактико-специальные учения. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"Теплоэлектроцентраль имеет огромное значение для региона, является объектом жизнеобеспечения населения, роль которого возрастает в осенне-зимний отопительный период. Парогенерирующая установка, химические водоочистные сооружения, резервуары со значительным объемом масел, мазута, трансформаторные установки, топливная насосная станция - все это элементы технологического процесса объекта, представляющие потенциальную опасность", - рассказали в МЧС.

Действия будут разворачиваться на трех площадках. На первой из них произойдет условное короткое замыкание электрооборудования трансформаторной установки. Из-за повышения давления в масляном баке его содержимое вскипит, емкость будет разрушена, произойдет возгорание. Первыми свою задачу выполнит персонал: обесточить электрооборудование необходимо еще до прибытия аварийно-спасательных подразделений. Прибывшим спасателям необходимо будет эвакуировать из опасной зоны пострадавших, организовать тушение и обеспечить безопасность соседних установок, подав стволы для их охлаждения.

На второй площадке, в пункте подготовки водорода из-за его утечки произойдет условный взрыв. Полное разрушение здания, инженерных коммуникаций и факельное горение газопровода, повреждение стены соседнего здания углекислоты и подготовки щелочи - в такой обстановке спасателям необходимо будет обнаружить и спасти условных пострадавших: под завалами окажутся 5 человек. На площадке кроме тушения будет организована работа грузоподъемной техники по разборке завалов. Кинологической службой будут проведены работы по поиску людей. Минута тишины - такой прием используют кинологи: в те мгновения, когда останавливаются все процессы, можно услышать сигналы, подаваемые пострадавшими.

На третьей площадке, согласно замыслу, водитель автомобиля, доставившего аммиак на объект, потеряет сознание, грузовой автомобиль столкнется с баком для хранения кислоты. Оказание помощи пострадавшему водителю и эвакуация работника, проводившего чистку резервуара для кислоты, транспортировка людей в безопасную зону - первое, к чему приступят участники учений. Одновременно будут организованы работы по наложению бандажа на поврежденную автоцистерну, осаждению облака аммиака.

В учениях примут участие пожарные аварийно-спасательные подразделения Минской области, республиканский отряд специального назначения "ЗУБР", добровольная пожарная дружина объекта, специалисты КПУП "Пуховичский водоканал", милиция и медики.

"Подобные учения проводятся регулярно. Их цель - не только отработать на практике алгоритмы проведения аварийно-спасательных работ, но и взаимодействие различных аварийных служб, руководства и персонала объекта", - добавили в МЧС.-0-