Тактико-специальные учения стартовали на Витебской ГЭС

6 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На Витебской ГЭС проходят масштабные тактико-специальные учения по ликвидации чрезвычайной ситуации, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель областного управления МЧС Софья Глинская.

По замыслу учений, при работе гидрогенератора произошло короткое замыкание с последующим возгоранием, которое вызвало сильное задымление в цеху. При попытке самостоятельного тушения два работника получили травмы, они находятся на нижнем уровне подстанции. Спасатели будут проводить разведку, одного пострадавшего выведут по лестнице, надев на него маску. Второго спасут, подняв на жестких носилках с помощью альпинистского снаряжения. Обоих передадут бригаде медиков.

Затем в условиях ЧС выходит из строя защитная автоматика и возникает короткое замыкание на трансформаторе №1, происходит выброс трансформаторного масла с последующим возгоранием. Дизель-генератор нужно запускать в ручном режиме, на это уходит 15 минут. В результате в Западной Двине поднимается уровень воды, опрокидывается лодка с двумя рыбаками, которые нуждаются в помощи.

Вместе с подразделениями МЧС для ликвидации чрезвычайной ситуации будут привлечены специалисты РУП "Витебскэнерго", ОСВОД, работники скорой медицинской помощи, сотрудники ГЭС.

Учения направлены на улучшение взаимодействия организаций и учреждений региона при ликвидации ЧС. Мероприятие проходит во время акции "Единый день безопасности".-0-