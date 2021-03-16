Таможенники будут выполнять функции пограничников в "Новой Рудне", "Котловке" и "Мокранах"

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники будут выполнять некоторые функции пограничников в пунктах пропуска "Новая Рудня", "Котловка" и "Мокраны". Это предусмотрено постановлением Совета Министров №144 от 12 марта 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Документом дополнен перечень пунктов пропуска через госграницу, в которых таможенные органы выполняют отдельные функции органов пограничной службы. Так, теперь таможенники будут выполнять некоторые функции пограничников в пункте пропуска "Новая Рудня" на белорусско-украинской границе. В "Мокранах" на границе с Украиной они начнут работать в таком режиме с 1 января 2022 года, а в "Котловке" на границе с Литвой - с 1 сентября 2021 года. Для каждого пункта определены функции органов пограничной службы, выполняемые таможенными органами.

Ранее в этот перечень были включены автомобильный пункт пропуска "Козловичи", железнодорожные "Бигосово" и "Гудогай", а также "Аэродром Орша".

Постановление вступает в силу после официального опубликования.-0-