Тарифы на пригородные автоперевозки пассажиров повышаются в Гомельской области

14 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Тарифы на пригородные автомобильные перевозки пассажиров повышаются в Гомельской области. Соответствующее решение облисполкома №989 опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с документом предельно максимальный тариф за 1 км перевозки в регулярном сообщении на обычных маршрутах составляет Br0,08, на скоростных маршрутах и дополнительных рейсах - Br0,10, на экспрессных маршрутах - Br0,11. Провоз багажа и (или) ручной клади на пригородных маршрутах составляет за 1 км Br0,005 за каждое маломерное место, Br0,01 - за среднемерное и Br0,02 - за крупномерное место.

Юрлица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие пригородные автомобильные перевозки пассажиров, багажа и (или) ручной клади в регулярном сообщении, самостоятельно устанавливают тарифы на эти услуги с учетом спроса конъюнктуры рынка, но не выше установленных в решении.

Плата рассчитывается умножением применяемых тарифов на расстояние поездки или провоза соответственно.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.-0-