Таунхаусы начнут строить в 2019 году на Долгиновском тракте в Минске

12 декабря, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. ОАО "МАПИД" в середине 2019 года планирует начать строительство таунхаусов на Долгиновском тракте в Минске, сообщил сегодня журналистам генеральный директор предприятия Николай Милошевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Крупнейшая в стране стройорганизация, известная по панельным многоэтажкам, приступила к развитию нового направления - строительству малоэтажных жилых домов. "По Долгиновскому тракту определен участок земли, ведутся проектные работы, думаю, что в середине 2019 года выйдем на строительную площадку. Речь идет о таунхаусах, будет построено около 8 тыс. кв.м жилья. У каждого дома будет небольшой кусочек земли", - отметил Николай Милошевский.

По его словам, цены на такое жилье будут приемлемыми. "Это наш пилотный проект, мы не заинтересованы, чтобы цены были высокими. Как только будет завершен проект инженерной инфраструктуры, можно будет говорить о стоимости 1 кв.м", - добавил гендиректор стройорганизации.

Кроме того, МАПИД работает над новым типом многоквартирных домов, строительство которых также планирует начать в следующем году. "Совместно с проектными бюро, в том числе иностранными, стараемся придать дизайну дома другой вид. Вход в такие дома будет на уровне с землей, предусмотрена свободная планировка квартир, что особенно востребовано у молодых семей. Практически уйдем от всем известных швов в стенах", - рассказал Николай Милошевский.

По итогам текущего года МАПИД введет в эксплуатацию около 260 тыс. кв.м жилья, построенного в том числе для нуждающихся. В структурных подразделениях стройорганизации работают свыше 6,2 тыс. человек, которые обеспечивают весь цикл строительства - от проектирования до сдачи объектов в эксплуатацию.-0-