Таунхаусы планируют построить в Жабинке на берегу Мухавца

10 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Жабинке на берегу реки Мухавец планируют построить таунхаусы, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель райисполкома Вадим Кравчук.

Для строительства одноквартирных блокированных домов выделены 4,5 га на ул.Береговой. Это территория бывшей деревни Щеглики, которая вошла в черту города. Проект по строительству таунхаусов в Жабинке намерены реализовать впервые. Сейчас прорабатывается вопрос выставления этого земельного участка на аукцион.

"Для нас это очень интересно. Думаю, потенциальные жильцы оценят предлагаемые условия. Участок находится практически на окраине Жабинки, на первой береговой линии. Рядом лес, оптимально близки ключевые транспортные артерии, - перечислил преимущества Вадим Кравчук. - В течение месяца отдаем на разработку градопаспорта для этого земельного участка. Весной планируем выставить его на аукцион".

Ожидается, что в этом году будет откорректирован генеральный план развития Жабинки. Внимание будет уделено площадкам не только под частное жилье, но и под многоэтажную застройку. В частности, планируется изменить концепцию территории в южной части города. Вдоль реки предлагается построить многоэтажные дома и сформировать набережную.

Местные власти обращают внимание на выгодное расположение города-спутника. От Жабинки до Бреста ехать около 20 км, до аэропорта - 8 км, до Беловежской пущи - 45 км.-0-