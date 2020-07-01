Технику отечественных промышленных гигантов продемонстрируют на выставке в Минске 2-5 июля

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Технику гражданского назначения продемонстрируют жителям и гостям столицы на выставке "Судьба гигантов", приуроченной ко Дню Независимости. Экспозиция будет представлена на Октябрьской площади с 2 по 5 июля, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства промышленности.

На выставке будут представлены 76 образцов техники отечественных промышленных гигантов, среди которых Минский тракторный завод, Минский автомобильный завод, "Амкодор", БЕЛАЗ, "Бобруйскагромаш", "Белкоммунмаш", "БЕЛДЖИ". В экспозицию войдут новинки производства, опытные и серийные образцы, а также первые модели, которые сошли с конвейеров легендарных заводов более 65 лет назад.

Как отметили в министерстве, сегодня на всех континентах работает техника, созданная руками белорусских рабочих. Ежегодно около 70% продукции реализуется за рубеж. "Предприятия Министерства промышленности не останавливаются на достигнутом, ведут активную работу по завоеванию новых рынков сбыта, созданию инновационных продуктов, техническому перевооружению и модернизации производств, повышению качества и конкурентоспособности отечественной техники", - подчеркнули в пресс-службе.-0-