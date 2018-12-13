13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Телемарафон "Сделай мир лучше!" проведут 15 декабря на канале "Беларусь 4" Брест" по случаю третьей годовщины его создания, сообщили корреспонденту БЕЛТА в телерадиокомпании.

День рождения телеканала традиционно отмечается как День телезрителя и проходит в формате телемарафона. Девиз нынешней акции - "Сделай мир лучше!". "Это то, что нас объединяет, ради чего мы работаем. Каждый из нас может и должен что-то сделать в улучшении мира вокруг себя - независимо от профессии, статуса и рода занятий, а также финансовой стороны вопроса", - пояснила идею заведующая отделом региональных программ Наталья Войцюх.

15 декабря с 10.00 до 18.00 в прямом эфире телеканала "Беларусь 4" Брест" будут звучать реальные истории обычных людей, которые в меру своих сил меняют мир в лучшую сторону. В гостях у телевизионщиков будут руководители предприятий и организаций, волонтеры, молодежные лидеры, которые помимо своей основной деятельности участвуют в улучшении инфраструктуры населенных пунктов, их благоустройстве, помогают восстанавливать памятники истории и культуры.

Журналисты подготовили фотоколлаж о трех десятках известных уроженцев Брестской области, которые уже внесли весомый вклад в развитие региона. Это ученые, спортсмены, музыканты, писатели, художники, политики, общественные деятели, хозяйственники, военные. Кроме того, телезрители могут позвонить в студию и во время прямого эфира сказать кому-то "Спасибо за…!" (поступок, доброе дело, помощь и другие добрые дела).

Профессиональным журналистам и редакторам будут помогать вести программу победители проекта "Новые лица-2". Для пятерых финалистов телемарафон станет дебютом их выступления в качестве ведущих. По традиции будет разыграна телевизионная лотерея, главным призом которой является телевизор. Параллельно с работой в студии корреспонденты будут общаться с жителями и гостями областного центра в разных точках города, давая им возможность принять участие в главном розыгрыше.-0-