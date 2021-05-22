Тематические выставки организуют на Кургане Славы в Минской области

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Временные тематические выставки организуют на территории мемориального комплекса "Курган Славы" в Минской области, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Миноблисполкома.

"Каждые выходные в мемориальном комплексе будут выставляться экспозиции от различных организаций и предприятий Минской области. Программа с мая по сентябрь включает в себя выставки военной и сельскохозяйственной техники, организацию интерактивных и концертных площадок, квест-туров и даже первичного медицинского обследования. Все мероприятия приурочены к Году народного единства и 80-летию начала Великой Отечественной войны", - рассказали в пресс-службе.

Так, 23 мая выставку экспонатов Великой Отечественной войны и имитацию действий артиллерийского расчета в бою проведет Минская областная организация ДОСААФ. Игровые викторины, мастер-классы, выставки сладких букетов, изделий из дерева и экспонатов технического творчества, возможность сделать памятные снимки в исторических и сценических костюмах организует 29 и 30 мая главное управление по образованию Миноблисполкома.

Выставка-продажа сувенирной продукции "Беларусь самобытная", на которой представят картины, куклы-обереги, изделия из керамики и бисера, декоративные подушки, малые архитектурные формы, садовые фигурки, уличные вазы, подставки для цветов, декоративные фонтаны, изделия из дерева, декор для дома, композиции из соломы, пройдет 12 и 13 июня. А 26 и 27 июня здесь же медицинские работники проведут мастер-классы по оказанию первой помощи, измерят желающим сатурацию, артериальное давление, уровень сахара в крови, окажут психоэмоциональную помощь. Посетители мероприятия также смогут получить консультацию по применению лекарственных средств и поучаствовать в дегустации чаев из лекарственного растительного сырья.

Выставка сельскохозяйственной техники и дегустация продукции сельхозпредприятий области пройдут на площадке 3 и 4 июля. 10 и 11 июля организуют катание на пони и лошадях, экспозицию рекламной туристической продукции, спортивные игры и конкурсы для детей и взрослых, работу ростовых кукол.

Кроме этого, 17 и 18 июля в мемориальном комплексе проведут выставки государственные музеи области и выступят любительские коллективы Смолевичского, Минского, Логойского, Дзержинского, Борисовского районов и города Жодино.

Выставка техники крупных промышленных предприятий Беларуси пройдет на площадке 28 и 29 августа.

По выходным дням во время работы экспозиций будет организована выездная торговля с оборудованной гриль-зоной.-0-