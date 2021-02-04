Темп роста ВРП Гомельской области в 2021 году планируется на уровне 101,6%

4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Темп роста валового регионального продукта Гомельской области в 2021 году планируется на уровне 101,6% к 2020 году, сообщил сегодня на заседании облисполкома заместитель председателя облисполкома Андрей Конюшко, передает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил, что из 9 установленных правительством показателей социально-экономического развития в регионе выполнено 4. "По валовому региональному продукту мы недотянули 0,2% до уровня 2019 года", - сказал Андрей Конюшко.

Промышленный комплекс дает 40% ВРП области. "Он сработал практически на доковидном уровне. В течение года обеспечивался прирост объемов производства, что позволило получить положительную динамику по ИФО", - констатировал зампред. По итогам года темп промышленного производства сложился на уровне 99,8%.

"Задача для промышленного комплекса на 2021-й следующая: для обеспечения роста ВРП на уровне 101,6% мы должны нарастить минимум 3,5% объема промпроизводства", - подчеркнул Андрей Конюшко.

По его словам, запасы готовой продукции на 1 января 2021 года составили Br440 млн, или 27% среднемесячного объема производства. За год они были снижены на Br151,5 млн.

Предприятия Гомельской области в прошлом году выпустили импортозамещающей продукции на $646 млн при задании $641 млн. В нынешнем году поставлена цель по импортозамещающей продукции - минимум на $661 млн. "Планы есть, программа утверждена, результаты нужно накапливать с первых месяцев года", - обратил внимание Андрей Конюшко.

На заседании определили задачи для руководителей территорий, директорского корпуса. Это максимальная и эффективная загрузка производственных мощностей, полная занятость работников предприятий и как результат - дальнейший рост уровня заработной платы при условии роста производительности труда. Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей подчеркнул, что работа по этим направлениям должна идти целенаправленно и комплексно.-0-