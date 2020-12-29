Темп роста ВРП Минской области в 2021 году планируется на уровне 101,8%

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста валового регионального продукта на 2021 год в Минской области планируется на уровне 101,8%. Нарастить объемы промышленной продукции позволят производство транспортных средств, фармацевтических продуктов и препаратов, продуктов питания, напитков и табачных изделий. Об этом сегодня рассказал председатель комитета экономики Миноблисполкома Денис Курленко на заседании по обсуждению социально-экономического развития региона на 2021 год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Основное влияние на формирование валового регионального продукта оказывает промышленность (удельный вес в общем объеме более 37%), поэтому она останется основным драйвером развития и экономического роста в регионе. "В целом индекс промышленного производства по области планируется на уровне 101,8%, - сказал Денис Курленко. - Рост объемов производства промышленной продукции будет обеспечен благодаря изготовлению транспортных средств, фармацевтических продуктов и препаратов, продуктов питания, напитков и табачных изделий".

Определяющим видом экономической деятельности в регионе останется производство пищевых продуктов, удельный вес которого составляет 30% от общего объема промышленного производства области. Если ОАО "Городейский сахарный комбинат" и ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат" собираются сокращать производство сахара на 12,9% (45,9 тыс. т), то предприятие холдинга "Мясомолпром" по итогам 2021 года планирует увеличить производство промышленной продукции в фактических ценах на 8%. Это на Br138 млн больше, чем в текущем году. Объем промышленного производства в фактических ценах также собираются повышать частное предприятие "Дарида" и СООО "Интерферм".

Машиностроительный комплекс занимает около 17% в объеме промышленного производства области. В основном он будет развиваться за счет производства легковых автомобилей и самосвалов карьерных. Рост объемов производства планируют СЗАО "БЕЛДЖИ" и СП ЗАО "Юнисон", где будет выпущено 40 850 легковых автомобилей, а ОАО "БЕЛАЗ" собирается увеличить производство карьерных самосвалов на 12,3%.

Фармацевтическая отрасль будет развиваться благодаря выпуску новых видов продукции. Так, ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" увеличит производство продукции на 8,1%, СООО "Лекфарм" - на 7,7%, СП ООО "Фармлэнд" - на 5%, ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" - на 3,4%.

Деревообработка и полиграфическая детальность составляет около 6% промышленности области. В фактических ценах производство собираются повысить ОАО "Борисовдрев" - на 35,1%, ОАО "Борисовский ДОК" - на 7%, иностранное унитарное предприятие "Косвик" - на 4,1%.

В других отраслях промышленности объем производства в фактических ценах увеличат ОАО "Минское производственное кожевенное объединение" и СООО "АлюминТехно".-0-