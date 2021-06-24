Температурные рекорды обновлены 23 июня почти по всей Брестской области

24 июня, Брест /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды обновились 23 июня почти по всей Брестской области, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией облгидромета Светлана Жогальская.

В регионе за прошлые сутки воздух прогрелся до 33-35 градусов. "Почти повсеместно побиты температурные рекорды за послевоенный период метеорологических наблюдений. Лишь в городе Высокое совсем немного не хватило до обновления. Там 23 июня было плюс 33, а в 2000 году зафиксировали 33,1. Самая высокая температура отмечена в Пинске - 35,3 градуса. Предыдущий рекорд в городе был двойным: в 1964-м и 1997 годах воздух прогревался до плюс 30,8. В Бресте вчера зафиксировано 34,3 градуса. До этого максимум был в 2000-м - 32,8", - рассказала Светлана Жогальская.

В Брестской области во второй половине дня 23 июня местами по крайнему западу прошли грозовые дожди. В городе Высокое Каменецкого района выпало 26 мм осадков - чуть больше декадной нормы.

Жара сохранится еще на протяжении нескольких дней. Прогнозируется, что она начнет спадать в выходные. Из-за высокой пожарной опасности в области до конца этого дня планируют закрыть для посещения леса.-0-