15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурные рекорды побиты 14 октября в Минске и почти всех областных центрах, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"В Беларуси установилась теплая погода, нехарактерная для середины октября. В Минске вчера днем столбик термометра достиг отметки в 22,2 градуса тепла. Предыдущий температурный максимум был установлен в 1993 году - плюс 20,5 градуса. Температурные рекорды вчера были установлены также во всех областных центрах, кроме Бреста", - сказали в Белгидромете.

В Витебске 14 октября температура воздуха повышалась до 21,5 градуса тепла (предыдущий максимум был значительно меньше - плюс 17,8 в 2018 году). В Гомеле было 23,7 градуса выше нуля (плюс 23,5 в 1993-м), в Гродно - 21,3 градуса тепла (плюс 20,5 в 2000-м), в Могилеве - 22,8 градуса выше нуля (плюс 19,8 в 1993-м).

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Ветер прогнозируется юго-восточный умеренный. Температура воздуха будет колебаться от плюс 12 по северу до 23 градусов тепла по югу страны. На этой неделе будет преобладать теплая сухая погода с температурным фоном на 4-7 градусов выше климатической нормы.-0-