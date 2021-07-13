13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температурный рекорд месяца побит 12 июля в Могилеве, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Вчера температурный фон в целом по стране был плюс 30-34 градуса, местами до плюс 35. Максимальная температура за вчерашний день отмечена в Могилеве - плюс 35,5. На этой метеостанции вчера был побит абсолютный максимум июля - в 1936 году было плюс 35,4 градуса. При этом месячный рекорд в целом по Беларуси побит не был: он зафиксирован в 1936 году в Лельчицах и Гомеле и составлял 37,9 градуса жары", - рассказали в Белгидромете. Температура воздуха в Минске 12 июля была далека от рекордных значений - плюс 32,8.

Как отметили синоптики, в целом по стране за вчерашний день климатическая норма температуры была превышена на 5-9 градусов.

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 29-34 градуса жары, в отдельных районах - плюс 35-36. Ожидается, что жаркая погода сохранится всю неделю.-0-

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