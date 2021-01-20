Темы пенсионного обеспечения и зарплаты преобладали в обращениях к профсоюзам в Гомельской области

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 750 устных и около 150 письменных обращений от граждан поступило в Гомельское областное объединение профсоюзов в 2020 году, сообщила корреспонденту БЕЛТА главный правовой инспектор труда областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова.

В абсолютном большинстве обращения касались правовых вопросов, в частности оплаты труда, организации производства, пенсионного обеспечения, заключения и прекращения трудовых договоров, санаторно-курортного обслуживания и отдыха, жилищно-бытовых вопросов.

По некоторым обращениям представители профсоюзных организаций выезжали на места, детально изучали ситуацию. Так, на одном из агропредприятий Ветковского района подтвердились нарушения при расчете и выплате зарплаты. На МТФ в 2020 году не вели учет сверхурочной работы, из-за чего это время не было оплачено. К тому же некоторым сотрудникам несколько месяцев подряд не предоставляли выходных, отсутствовали графики работ, должностные и рабочие инструкции.

После нескольких устных обращений по вопросам выплаты зарплаты от работников агрокомбината в Гомельском районе представители профсоюзов провели мониторинг соблюдения законодательства о труде. Установлены нарушения по срокам выплаты зарплаты и среднего заработка работнику при уходе в трудовой отпуск, а также случаи несвоевременного расчета при увольнении. К примеру, одной из работниц не выплатили более Br2,7 тыс. пособия в связи с выходом на пенсию.

Оба предприятия правовая инспекция труда включила в план проверок на первое полугодие 2021-го.

В ноябре 2020 года председателю Рогачевского районного объединения профсоюзов поступило электронное обращение от заместителя главного бухгалтера одного из местных сельхозпредприятий. Заявители обратили внимание на невыполнение норм коллективного договора, в частности невыплату материальной помощи ко Дню работников сельского хозяйства. После переговоров с нанимателем нарушения устранены, 33 работникам выплачено более Br3,5 тыс.

Председатель Гомельского областного объединения профсоюзов, член Совета Республики Алексей Неверов акцентировал внимание на том, что и в дальнейшем следует объективно и своевременно рассматривать обращения, добиваться оперативного решения проблем заявителей. "Важно ежеквартально проводить прямые телефонные линии и разъяснять людям законодательство о труде, охране труда, вопросы оплаты труда. Поступающие устные и письменные обращения граждан - членов профсоюзов необходимо рассматривать во взаимодействии с соответствующими организациями отраслевых профсоюзов, при участии профсоюзных инспекторов труда", - отметил Алексей Неверов.

Выездное заседание областной организации профсоюзов прошло на базе Рогачевского МКК. Присутствовавшие также изучили положительный опыт по охране труда и коллективно-договорному регулированию отношений на предприятии.-0-