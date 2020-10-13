Тепло подали в 30% жилых домов Минска

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача тепла в жилой фонд Минска идет полным ходом - батареи стали горячими в 30% домов, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Минск. Официально".

"Сейчас проводят работы по развоздушиванию системы отопления и налаживают систему автоматического регулирования", - добавили в столичной мэрии.

Отслеживать включение отопления в конкретных домах теперь можно с помощью специального чат-бота в Telegram - @bel115robot. Для этого надо подключиться к нему, выбрать населенный пункт и добавить адрес. В ответ на это придет сообщение, когда по этому адресу планируется включить отопление. Однако чат-бот предупреждает, что фактическая дата включения может не совпадать с заявленной.-0-