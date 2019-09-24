Тепло в объекты соцсферы Брестской области начнет поступать с 25 сентября

24 сентября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области отопительный сезон стартует 25 сентября. С этого дня подача тепла начнется в объекты социальной сферы, сообщил корреспонденту БЕЛТА генеральный директор областного управления ЖКХ Александр Максимчук.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня поручил начать в регионе отопительный сезон, готовится соответствующее распоряжение. Аналогичные решения примут городские и районные исполкомы.

Пока отопление включат в режиме протапливания в объектах социальной сферы - лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, детских садах и школах, учреждениях соцобеспечения. "Тепло в объектах социальной сферы включается при среднесуточной температуре в течение пяти суток 10 градусов и ниже. Пока такой температуры у нас нет (за последние сутки в среднем было плюс 13), но довольно ощутимые ночные похолодания. Поэтому для создания комфортных условий будем протапливать помещения", - пояснил Александр Максимчук. Включение систем отопления потребителей будет проводиться поэтапно, на это потребуется несколько дней.

Когда среднесуточная температура в течение пяти дней составит плюс восемь градусов и ниже, тепло придет в дома, гостиницы, общежития, учебные заведения. Затем батареи потеплеют в общественных и административных зданиях, организациях и на предприятиях.

"Жилищно-коммунальные службы области полностью готовы к осенне-зимнему периоду. Все теплоисточники получили паспорта готовности", - добавил гендиректор управления ЖКХ.

В прошлом году отопительный сезон в Брестской области начался 2 октября.-0-