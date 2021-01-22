22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Теплоснабжение в Орше восстановлено сегодня в 5.00, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал ГПО "Белэнерго".

По информации "Витебскэнерго", персонал филиала "Оршанская ТЭЦ" завершил работы по аварийному ремонту участка тепломагистрали в Орше, которые продолжались всю ночь.

"В 5.00 22 января после устранения дефекта восстановлено теплоснабжение потребителей Орши. Приносим извинения за временные неудобства", - отмечается в сообщении.

Без отопления вечером 21 января остались несколько микрорайонов города. Для работ были привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная".-0-