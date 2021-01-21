Несколько микрорайонов Орши остались без отопления - организован аварийный ремонт тепломагистрали

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21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько микрорайонов Орши остались без отопления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал "Витебскэнерго".
"С 17.00 21 января в Орше, в районе ул.Советской, персоналом филиала "Оршанская ТЭЦ" организован аварийный ремонт тепломагистрали диаметром 630 мм. Временно отключено теплоснабжение микрорайонов Черемушки, Восточный, Центр, Островского, Свердлова, Северный, частично Жилпоселка льнокомбината", - говорится в сообщении.
Для работ привлечены ремонтный персонал и необходимая спецтехника. Персонал аварийно-выездных бригад организовал оперативное переключение потребителей микрорайонов на районную котельную "Орша-Восточная".-0-