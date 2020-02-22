Территорию в районе будущего Национального футбольного стадиона благоустроят

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Одновременно со строительством Национального футбольного стадиона в Минске будет благоустраиваться и территория в его границах (ул. Долгобродская - просп. Партизанский - ул. Ванеева). Об этом сообщил во время прямой линии председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В первом полугодии этого года начнется строительство Национального стадиона. Одновременно начнется благоустройство территорий в его границах. К тому моменту, когда стадион будет принят в эксплуатацию, завершится обновление различных объектов рядом с ним", - сказал Анатолий Сивак.

По его словам, планируется обновить фасады близлежащих к стадиону домов, благоустроить дорожки, зоны отдыха, пустить новые составы трамвая, привести в порядок лесную зону. Модернизировать предполагается и другие спортивные объекты в шаговой доступности: школу гимнастики, тир, лыжероллерную трассу. Возможно, изменится функциональное назначение стадиона "Трактор". "Хотелось бы трансформировать стадион, чтобы он был задействован и зимой, и летом. Там могут проводиться соревнования по плаванию, пятиборью. Главное, чтобы он не простаивал и был востребован", - подчеркнул мэр.-0-