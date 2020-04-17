Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет - Караник

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тяжелых случаев COVID-19 среди сотрудников скорой помощи в Минске нет, сообщил журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

В столице зарегистрировано 90 случаев заболевания у сотрудников скорой и только 20 из них касаются выездного состава. Остальные - это, в частности, аппарат управления. "Все сотрудники под меднаблюдением, кто-то получает помощь. Тяжелых случаев нет", - сказал Владимир Караник.

Министр также отметил, что летальных случаев среди врачей и медсестер, у которых выявили COVID-19, в Минске не было.

/Будет дополнено/.-0-