Торговые организации Минска проведут дни скидок в апреле

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Акции "Дни скидок" пройдут в апреле в торговых организациях Минска, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.

Так, ЦУМ 4, 6, 11, 18, 20 апреля снизит цены на 22% на непродовольственные товары, на 5% - на продовольственные, 13 и 25 апреля - на 25% и 5%, 27 апреля - на 20% и 5% соответственно. Для держателей дисконтных карт 1, 8, 15, 22, 29 апреля пройдет акция "В ЦУМ без очередей", по условиям которой будет предоставляться скидка 20%.

ГУМ 1 апреля проведет акцию "Нешуточные скидки" и снизит цены на непродовольственные товары на 30%. Акция "Щедрый четверг" (скидка в 23% на непродовольственные товары) пройдет 4, 18 апреля. Приобрести непродовольственные товары по сниженной на 27% цене можно будет по акции "Улетные скидки". К Пасхе покупателям ГУМа с 23 по 27 апреля предложат приобрести непродовольственные товары дешевле на 28%. Для держателей дисконтных карт в секциях непродовольственных товаров цены упадут на 25% 6, 9, 16, 20, 30 апреля.

"Универмаг Беларусь" приглашает за выгодными покупками 1-3, 8-10, 16, 23, 30 апреля (скидка 25% на непродовольственные и 5% - на продовольственные товары). А 15-17 апреля на широкий ассортимент товаров к Пасхе будут действовать скидка 40%. Держатели дисконтных карт 4-7, 11-14, 18-21, 25-28 апреля получат скидку 27% на непродовольственные товары, 5% - на продовольственные.

Торговый дом "На Немиге" проводит акции каждую среду, субботу, воскресенье апреля: в эти дни цены на непродовольственные товары снижены на 23%, на продовольственные - 5%. Каждую пятницу ожидаются скидки 25% на непродовольственные, 5% - на продовольственные товары.

"Кирмаш" объявляет скидки каждую среду, пятницу и субботу апреля (23% на непродовольственные товары). Для держателей дисконтных карт скидочными днями будут все понедельники апреля (26% на непродовольственные товары).

Торговый центр "Радзивиловский" 29, 30 апреля запланировал скидки в размере 20% на непродовольственные товары, а также 10% на продовольственные товары.

Магазины торгового центра "Столица" 20, 21 апреля предложат скидки до 50%.

На товары в ОАО "Алеся" (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу апреля будет минус 20% от цены.

В ООО "Старт-Х" (ул. Долгобродская, 26) 3, 10, 17, 24, 30 апреля можно будет приобрести товары с выгодой в 15%, а с 1 по 30 апреля скидки до 25% установят на отдельные группы товаров.

На 15% на отдельные группы товаров снизят цены ТООО "Северянка" (ул. Ангарская, 38) - каждый четверг, субботу апреля, на скидки в таком же размере можно будет рассчитывать в ЗАО "Сандрик" (просп. газеты "Правда", 40) - каждый вторник апреля и в ТЗАО "Пальмира" (ул. Шугаева, 3/1) - весь апрель.

ЗАО "1000 мелочей" (ул. Калинина, 1) предложит минус 17% каждый четверг апреля, ТЗАО "Богатырь" (ул. Притыцкого, 32) - минус 15% каждую среду и четверг, ООО "Детский мир" (Логойский тракт 25/1) - минус 10% 11, 18, 27, 28 апреля.

Скидку 20% получат покупатели ОДО "Вероника" (ул. Притыцкого, 38) - каждый вторник, четверг и пятницу, ЗАО "Гаспадар и Гаспадыня" (просп. Независимости, 131/1) - 3, 10, 17, 24, 30 апреля, ЗАО "Лянок" (просп. Независимости, 46) - каждую среду, четверг и субботу апреля.

ЗАО "Сантехоборудование" (ул. Щербакова, 30) приглашает по четвергам в апреле приобрести любой товар (кроме акционных и уцененных вещей) со скидкой 20%.

Фирменный обувной магазин "Луч" по улице Кирова, 4 на протяжении всего апреля снизит цены на отдельные группы товаров в размере от 20% до 45%, а товары, не участвующие в других акциях, будет реализовывать со скидкой в 20%.

Информация об акциях и распродажах размещается на сайтах торговых организаций.-0-