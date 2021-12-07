Торговые ряды на фестивале-ярмарке "Берестейские сани" растянутся вдоль набережной Мухавца

7 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Торговые ряды на фестивале-ярмарке "Берестейские сани", который запланирован на 7-9 января, растянутся вдоль набережной реки Мухавец. Такой информацией в своем Telegram-канале поделился с подписчиками председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Ровно месяц остался до начала первого фестиваля-ярмарки "Берестейские сани" - проекта уникального и весьма насыщенного яркими событиями. Локация будет аккурат в пределах двух елок на набережной - от ул.Советской до Городского сада. Здесь будут представлены различные предприятия, индивидуальные предприниматели, ремесленники не только Бреста, но и области", - рассказал Александр Рогачук.

Свое участие в фестивале уже подтвердили более 75 субъектов торговли и общественного питания. Все они готовят интересные площадки, фотозоны, конкурсы и другие активности. Будет представлена и сувенирная продукция. Можно будет приобрести чашки, ручки, магниты, ложки, бирдекели и другие памятные вещицы.

Ожидается, что основным мероприятием станет рождественский парад, который намечен на 8 января. А завершится фестиваль 9 января большим праздничным концертом.-0-

Фото из telegram-канала Александра Рогачука