Торговые ряды на областных "Дажынках" в Витебске растянутся более чем на километр

21 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Протяженность торговых рядов в Витебске во время областного праздника-ярмарки "Дажынкі" составит более километра. Об этом сообщила сегодня на брифинге, посвященном проведению праздника, начальник главного управления торговли и услуг Витебского облисполкома Ирина Левкович, передает корреспондент БЕЛТА.

Праздничная торговля для гостей и участников фестиваля будет организована на восьми основных площадках: на площадях Свободы и Победы, в парке Победителей, по улицам Ленина, Замковой, Пушкина, Толстого и на верхней террасе Летнего амфитеатра. В данных местах различную продукцию предложат нестационарные объекты торговли и общественного питания, в летних кафе будет создано более 1,7 тыс. посадочных мест для посетителей.

Касаясь особенностей работы площадок, Ирина Левкович отметила, что на площади Победы развернется традиционная для районных центров, но непривычная для жителей областного центра выставка караваев. Главный символ праздника представит каждый район области. Участниками "сладкой" зоны (терраса амфитеатра) станут предприятия "Витьба", "Красный пищевик" и "Коммунарка". В парке Победителей сконцентрируются объекты торговли агропромышленных объединений, перерабатывающих производств, системы потребкооперации. Здесь запланированы презентации новых видов продукции, различные дегустации. В широком ассортименте посетителям будет предложена дикорастущая продукция в виде солений, квашений и т.д. Праздничный антураж помогут создать ростовые куклы, красочные фотозоны, а также сюрпризы, подготовленные предприятиями.

Председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев акцентировал внимание на том, что в ближайшее время на сайтах облисполкома и горисполкома будут размещены схемы расположения торговых точек, план проведения праздничных мероприятий. Актуальная информация выйдет также в печатных изданиях.

Областной праздник-ярмарка тружеников села "Дажынкі" состоится 26 сентября. В этом году его принимает Витебск.-0-