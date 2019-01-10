10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговый центр "Столица" в Минске снизил арендные ставки, сообщили БЕЛТА в Главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.
Всего предпринимателям предлагается взять в аренду более 20 помещений под торговые объекты или склады, для оказания услуг населению.
О том, что подземный торговый центр нуждается в переменах, чтобы повысить его привлекательность для граждан, представители ГУПРа говорили не раз. Здесь проводятся различные культурные и спортивные мероприятия. Так, накануне Нового года минчан приглашали на программу "Рождественская сказка в столице".
18 января в центральном атриуме проведут матчевую встречу боксеры из Беларуси, Франции и Чехии. Соревнование приурочено к 90-летию отечественной школы мужественного единоборства и станет для спортсменов отправной точкой в решающем этапе подготовки к II Европейским играм. Любители бокса увидят практически всех сильнейших атлетов страны.
Торговый центр "Столица" расположен на 4 уровнях общей площадью более 75 тыс. кв.м, три из которых занимают объекты торговли и услуг, паркинг на 500 легковых автомобилей. Для размещения предприятий торговли, общественного питания и услуг, отдыха предусмотрено более 21 тыс. кв.м.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4851 BYN
|2.476 BYN
|2.485 BYN
|USD
|2.1532 BYN
|2.153 BYN
|2.157 BYN
|RUB
|3.2148 BYN
|3.205 BYN
|3.217 BYN