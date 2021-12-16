Торжественный полонез, нестареющий вальс, озорная полька: в Витебске прошел молодежный бал

16 декабря, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Областной бал учащихся колледжей и студентов вузов собрал в Витебске почти 90 представителей талантливой молодежи со всей области, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным атрибутом нынешнего губернаторского бала стал цветок василька. Он украшал одежду участников и почетных гостей. Приятная глазу лазурь, смешиваясь с белым и серебристым цветами, наполняла убранство бального зала.

Студентка Витебской государственной академии ветеринарной медицины Мария Корчик рассказала, что на бал попала впервые и атмосфера праздника ее очень впечатлила. "Все очень здорово. Ощущение такое, словно оказываешься в прошлом на несколько веков назад. Все завораживает, особенно декорации, приходишь от такого в восторг!" - поделилась девушка. Она оказалась на балу благодаря успехам в спорте (Мария кандидат в мастера спорта по вольной борьбе). А еще она активистка и отличница учебы. Во время подготовки к балу самыми сложными для нее были репетиции классических танцев. До этого девушка немного занималась хореографией только в школе, и для нее освоить замысловатые па и повороты было нелегким делом. Хотя и здесь она проявила привычное для нее упорство, чтобы на предновогоднем празднике выступить с блеском. Представителям молодежи студентка пожелала быть старательными, заниматься усердно и учиться с удовольствием, осознавая ценность каждого момента, который в будущем никогда не повторится.

Для курсанта Полоцкого кадетского училища Максима Гавриленко вальсы и мазурки не в новинку, несмотря на то, что на областном новогоднем балу он оказался впервые. Уже четыре года подряд он посещает подобные мероприятия в кадетском училище, и парные танцы ему даются легко. Он также дал ценное напутствие для сверстников, которые жаждут исполнения заветных желаний, особенно в преддверии Нового года. "Главное - набраться терпения. В момент, когда хочется все бросить, нужно вспомнить, какой путь вы уже прошли, и не сдаваться", - сказал молодой человек.

Представители облисполкома, городской власти, ректоры вузов Витебской области с трепетом наблюдали, как вчерашние дети, а сегодня - прекрасные дамы и галантные кавалеры кружились под звуки оркестра в старинных танцах. Полонез, вальс, полька как нельзя лучше подчеркивали атмосферу праздника. "Приятно видеть таких молодых и уже состоявшихся людей. Вы талантливые, умные, и у вас все впереди. Хотелось бы пожелать вам здоровья и помимо этого - ставить себе невыполнимые, на первые взгляд, цели. Желайте большего, и потом вы увидите, что все ваши мечты реально воплотить в жизнь", - высказал пожелания молодежи заместитель председателя облисполкома Владимир Пенин.-0-

Фото Александра Хитрова