Товарооборот Гомельской области с Казахстаном в этом году превысил $70 млн

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Товарооборот Гомельской области с Казахстаном с начала этого года вырос на 7% и превысил $70 млн, сообщил сегодня председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей на полях международного форума "Бизнес-дни в Гомеле", передает корреспондент БЕЛТА.

По словам губернатора, особой популярностью у казахских партнеров пользуются гомельские продукты питания и промышленные товары.

"В карту индустриализации Казахстана вошел проект "Гомсельмаша" по созданию сборочного производства зерноуборочных комбайнов в городе Костанай", - отметил Геннадий Соловей. Павлодар поставляет стальные изделия для предприятия "Белоруснефть".

Совместные научно-исследовательские программы по проблемам охраны здоровья населения реализуют Республиканский научно-практический центр радиационной медицины и экологии человека (Гомель) и Центральный госпиталь для инвалидов Отечественной войны Казахстана.

Партнерские и дружеские отношения выстроены у Гомельской области и с Китаем. "За более чем 20 лет сотрудничества между регионом и КНР создан прочный экономический мост. Так, в городе Харбин работает совместное предприятие "Гомсельмаша" по сбору сельскохозяйственной техники, а на Гомельском мотороремонтном заводе вместе с китайскими коллегами реализуется инвестиционный проект по выпуску мототехники и малолитражных двигателей", - привел примеры руководитель области. Постоянные торговые отношения с китайскими партнерами имеют Белорусский металлургический завод, "СветлогорскХимволокно", Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат и др.

"За счет выделенного правительством Китая кредита реконструирована автомобильная дорога между Гомелем и Минском. Благодаря технико-экономической помощи в области построено 12 домов на 713 квартир для детей-сирот, в ближайших планах ввод еще 5 многоэтажных домов", - добавил Геннадий Соловей.

По его словам, стабильно развиваются отношения региона с Италией. Так, с начала года в экономику региона привлечено более $7 млн прямых иностранных инвестиций из Италии. На предприятии "Сейсмотехника" с привлечением итальянского капитала реализуется проект по производству современного бурового оборудования. Кроме того, в области наработаны и эффективно действуют различные гуманитарные программы, в том числе по оздоровлению детей, совместной работе с белорусскими медиками и обменам спортивными делегациями.

Геннадий Соловей подчеркнул, что официальные и деловые контакты расширяются с другими государствами, и такое мероприятие, как "Бизнес-дни в Гомеле", - своеобразный институт интеграции региона в мировую экономику.

Участниками V "Бизнес-дней в Гомеле" стали представители 18 стран. Программой предусмотрены три сессии. Также сегодня продолжает работу XVI Республиканская универсальная выставка "Бизнес в регионах". Организаторами мероприятия являются Гомельское отделение Белорусской торгово-промышленной палаты при поддержке Гомельского облисполкома.-0-