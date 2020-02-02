Товарооборот Минской области с Таджикистаном в 2019 году вырос почти на 58%

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темп роста товарооборота Минской области и Таджикистана по итогам 2019 года составил почти 158%. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления внешнеэкономических связей комитета экономики Миноблисполкома Анна Дашкова.

"В 2019 году товарооборот Минской области с Таджикистаном составил $1,2 млн (темп роста 157,7%), в том числе экспорт товаров - более $1,1 млн (темп 163,7%), импорт - $50 тыс. (темп 85,1%)", - сказала Анна Дашкова.

Роста экспорта и, соответственно, товарооборота удалось достичь за счет поставки новых товаров. Так, в 2019 году Таджикистан начал покупать белорусские джемы, мармелады, установки для кондиционирования, бумагу, оборудование для садоводства, холодильники. Выросли объемы поставок продукции, которая поставлялась и раньше, например, металлоконструкций.

В планах на 2020 год - увеличить поставки мяса, молока и картофеля. "Минская область - побратим Согдийской области. В декабре наш регион посетил губернатор этой области. Поэтому планируется ответный визит, участие в мероприятиях в Таджикистане. Хотелось бы проработать возможность увеличения поставок молочной продукции и мяса, сельхозтехники, продукции растениеводства (семенного картофеля) и плодоводства", - уточнила представитель комитета экономики.

Также ожидается, что летом 2020 года в Душанбе откроется совместное таджикско-белорусское предприятие по производству молочной продукции "Ватан", учредителем которого стало ОАО "Минский молочный завод №1".-0-