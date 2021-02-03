ТПП Могилевской области и Камчатского края обсудили возможность увеличения взаимных поставок

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Могилевского отделения БелТПП и Торгово-промышленной палаты Камчатского края обсудили возможность увеличения взаимных поставок продукции. Об этом шла речь во время рабочей встречи руководителей палат, которая состоялась 2 февраля в режиме онлайн, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт регионального отделения БелТПП.

От белорусской стороны на встрече присутствовали генеральный директор Могилевского отделения палаты Геннадий Черный, заместитель генерального директора по внешнеэкономическим связям Татьяна Алексеева, руководитель отделения посольства Беларуси в Хабаровске Валерий Сахно. С российской стороны были президент ТПП Камчатского края Евгений Кабанов и руководитель отдела "Экспертиза" Виталий Кондратов.

"Проведены презентации двух регионов. Мы обсудили различные сферы экономики, которые могли бы представлять интерес для белорусского и российского бизнеса, возможные сферы совместного сотрудничества. Также мы договорились проработать вопрос поставок рыбной продукции в Беларусь, увеличения ассортимента поставляемой в Камчатский край мясо-молочной продукции, консервации, кондитерских изделий, а также поставок сельскохозяйственной техники предприятий Могилевской области и развитие туристических услуг", - говорится в сообщении регионального отделения БелТПП.

Кроме того, состоялась еще одна онлайн-встреча руководства Могилевского отделения палаты с президентом Рязанской ТПП Татьяной Гусевой и ее заместителями. Участники провели краткие презентации двух регионов, торгово-промышленных палат Могилева и Рязани, а также социального проекта Рязанской ТПП "Забота". "Мы обсудили сотрудничество между палатами и сферы взаимных интересов для бизнеса двух регионов, договорились проработать сотрудничество в сфере овцеводства и переработки шкур, свиноводства и выставочно-ярмарочной деятельности", - рассказали в палате.-0-

Скриншот из видео Могилевского отделения БелТПП