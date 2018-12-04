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Транспорт полгода не будет ходить по ул. Программистов в Минске - идет строительство

Регионы 04.12.2018 | 16:57
Фото из архива
Фото из архива

4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение по ул. Программистов для всех видов транспорта закрывается согласно решению Мингорисполкома с 7 декабря до 7 июня, сообщили БЕЛТА на ГП "Минсктранс".

Причина закрытия - производство дорожно-строительных работ на участке. В связи с этим вносятся корректировки в некоторые маршруты городского общественного транспорта.

Так, движение автобусов маршрута №25 на участке от ДС Уручье-2 до МКАД организуется по ул. Руссиянова, Ф.Скорины (без заезда на ул. Программистов, Купревича). На этом отрезке автобус будет совершать посадку-высадку пассажиров в пункте "Институт химии новых материалов" и временной остановке "Академгородок" в обоих направлениях. Из маршрута исключаются остановочные пункты "Парк высоких технологий" и "Академгородок" по ул. Купревича.

Автобус №27 от конечного пункта "Сосновый бор" поедет по ул. Ф.Скорины, Купревича, Руссиянова и далее по маршруту с выполнением всех промежуточных остановок на изменяемом участке.

На автобусном маршруте №64 изменится участок от ДС Уручье-2 до МКАД - он будет пролегать по ул. Купревича. Из трассы исключаются остановочные пункты "Сосновый бор", "Институт химии новых материалов", "Ф.Скорины".

Пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок.-0-

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Теги
дороги, Минск, строительство, транспорт
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