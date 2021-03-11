Транспортная инспекция с начала года выявила в Минской области более 50% перевозчиков без техосмотра

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. С начала года более 50% столичных таксистов и перевозчиков Минской области перевозили пассажиров на автомобилях без техосмотра. Такова статистика Транспортной инспекции с начала года. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Как показали рейды столичных таксистов и перевозчиков Минской области, более 50% водителей перевозили пассажиров на автомобилях без техосмотра. Только в марте таких случаев зафиксировано уже более 10. О состоянии транспорта при отсутствии допуска к участию в дорожном движении остается только догадываться. Такие поездки сопряжены с риском и напоминают лотерею, игроками которой невольно становятся пассажиры", - отметили в пресс-службе.

Всего в январе - феврале в регионе было проверено более 80 такси, нарушений выявлено две сотни. К нарушителям применены штрафные санкции, а также иные меры воздействия.

В инспекции напоминают, что срок действия разрешения на допуск к участию в дорожном движении такси составляет шесть месяцев. Проходить государственный технический осмотр автомобиля-такси нужно не реже двух раз в год. Это требование распространяется на легковые авто, которые используются для коммерческих перевозок пассажиров.

"Правила едины для всех участников рынка пассажирских перевозок. Сегмент регулярно обновляется, появляются новые таксисты, конкуренция ужесточается. Основное условие оказания транспортных услуг остается неизменным - соблюдение требований безопасности. Этот вопрос Транспортная инспекция держит на постоянном контроле. Проверки продолжаются", - подчеркнули в пресс-службе.-0-