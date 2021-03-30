Транспортная инспекция выявила в Бресте лжетаксистов

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Транспортная инспекция Минтранса выявила в Бресте лжетаксистов, сообщила корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь инспекции Ирина Яблонская.

"Недавно во время одного из рейдов установлены два водителя, которые занимались нелегальным извозом. Оказалось, что услуги по перевозке пассажиров "таксисты" оказывали без государственной регистрации, следовательно, речь идет о незаконнной предпринимательской деятельности", - сказали в пресс-службе.

В обновленном КоАП ответственность за данное нарушение предусмотрена ч.2. ст.13.3. Штраф в этом случае может составить до 100 базовых величин (сейчас 1 БВ - Br29) с конфискацией предмета административного правонарушения, орудий и средств совершения правонарушения, а также до 100% дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации. "Соответствующие документы переданы в Министерство по налогам и сборам для дальнейшего разбирательства", - добавили в инспекции.

Кроме того, оказалось, что в обоих случаях у автомобилей не было допуска к участию в дорожном движении (ст.18.21 КоАП). Штраф за отсутствие техосмотра от четырех до шести базовых величин.-0-