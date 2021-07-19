Транспортная прокуратура выявила нарушения в сфере безопасности полетов воздушных судов в Гомеле

19 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Гомельская транспортная прокуратура провела мониторинг соблюдения законодательства об обеспечении безопасности полетов воздушных судов, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры области.

Мониторинг показал, что на балансе жилищно-коммунальных предприятий Гомеля 16 жилых домов, высотность которых достигает 50 м и более. Между тем правила использования воздушного пространства республики обязывают собственников и ответственных размещать на этих сооружениях за собственные средства ночные и дневные маркировочные знаки в соответствии с нормами годности аэродромов. Прокуроры констатировали отсутствие на высотках областного центра таких знаков. Некоторые были неисправны. Такие нарушения выявлены во всех районах города.

Также проверяющие обратили внимание на временные препятствия в виде строительных кранов, которые представляли опасность для полетов воздушных судов. "Как оказалось, во время возведения зданий и сооружений организации застройщиков допускали ненадлежащее светоограждение верхних точек конструкций подъемно-транспортных устройств. Так, светоограждающие маркировки на башенных кранах, при помощи которых в микрорайонах города строятся жилые дома повышенной этажности, вопреки техническим заданиям, выданным Департаментом по авиации Министерства транспорта и коммуникаций, в ночное время не работали. Аналогичные нарушения выявлены и на жилых домах под управлением товариществ собственников", - рассказали в службе информации.

Как уточнили в прокуратуре, такие недостатки свидетельствуют о том, что не полностью обеспечивается безопасность полетов воздушных судов. Это может повлечь аварийную ситуацию, причинить существенный вред здоровью и законным интересам граждан.

По итогам надзорных мероприятий гомельский транспортный прокурор внес первому заместителю председателя Гомельского горисполкома представление. Он потребовал обеспечить надлежащий контроль за эксплуатацией подъемно-транспортных устройств с учетом требований законодательства, а также организовать должную работу маркировочных знаков на всех домах города высотой 50 м и более.-0-