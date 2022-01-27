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27 января 2022, 18:42

Трехразовое питание - до Br4 в день: чем кормят школьников за эти деньги

В Беларуси с 21 января изменились денежные нормы расходов на питание в детских садах и школах. Например, двухразовое питание для учеников начальных классов теперь обходится в Br2,52, а с 5-го по 11-й - Br2,94. Отправились в Солигорский район, чтобы узнать, чем детей можно накормить на такую сумму и какие блюда им нравятся больше всего.

На счету каждая калория

Вспомните, что вам больше нравилось в детсадовской или школьной столовой? Возможно, творожная запеканка с изюмом или знаменитый салат "Витаминный" из хрустящей капусты, морковки и яблока? Конечно, со временем в их меню появилась масса новых наименований. Одно осталось неизменным - этой еде можно доверять. Сегодня все так же тщательно высчитывается пищевая и энергетическая ценность завтраков и обедов, а при готовке не используются консерванты, красители, ароматизаторы, острые приправы - горчица, уксус, перец.

Начальник отдела по организации питания управления по образованию Солигорского райисполкома Елена Соколовская уточняет, что кроме нормы расходов пересмотрена и калорийность питания, соотношение белков, жиров и углеводов. В приоритете сегодня правильный рацион, а значит - сбалансированное питание.

- Не любят современные дети рыбу, хоть она и очень полезная. Ее в рационе уменьшили с 30% до 10%. Снизили количество картофеля в пользу блюд из овощей, - отмечает Елена Васильевна. - Питание в учреждениях образования щадящее. Полностью исключен процесс жарения - продукты тушат или запекают. Сейчас во многих детских садах и школах установлено современное оборудование, в том числе пароконвектоматы.

В детском саду питание трехразовое. На завтрак готовятся каши, запеканки или омлеты, какао или чай. Обед обязательно состоит из салата, супа, мясного с гарниром, сока или компота из сухофруктов. Полдник, отмечает специалист, уплотненный: овощные или творожные блюда, рыба, кисломолочные продукты. В сутки ребенок в возрасте до 6 лет должен получить не менее 1,9 тыс. килокалорий.

В космос за макаронами

У 129 воспитанников яслей-сада №2 Старобина аппетит первоклассный. Еще бы - в меню исключительно свежие продукты. Детишки уплетают за обе щеки обеды и полдники, и от родителей в принципе никогда не поступало нареканий. Всем известно: малыши хорошо едят в своей компании. Из предлагаемого ассортимента в детском саду они могут отказаться от одного-двух блюд. Но не потому, что те плохо приготовлены. Это всего лишь индивидуальные особенности, которые есть и у нас, взрослых. Один не пьет молоко, другой не ест творог, а третий терпеть не может перетертую свеклу.

- Питание у нас хорошее. Как говорится, каждая калория на своем месте. Обязательно учитываем интересы детей, имеющих проблемы со здоровьем. Если по медицинским показаниям запрещены какие-то продукты, то будет составлено и согласовано с родителями специальное меню, - поясняет заведующая яслями-садом №2 Анастасия Ильющиц. - Конечно, если не любит ребенок кефир или рыбу, заставлять его никто не будет. Многое также зависит от опыта воспитателя. Например, провести обед в игровой форме да так заинтересовать ребятишек, чтобы они съели все подчистую.

Воспитателю Татьяне Валах опыта общения с детьми не занимать. За плечами многолетний педагогический стаж. Признается, чтобы у ребят всегда был хороший аппетит, важно проявить немалый талант и смекалку. И приглашает в свою группу, где дошколята как раз готовятся обедать.

В меню - гороховый суп, овощное рагу с биточками из птицы, салат "Агеньчык" с горошком и вареной морковью, а еще компот из сухофруктов.

- Дети, куда мы с вами отправимся сегодня? - интересуется воспитатель.

- В космос! - в один голос отвечают пятилетние Герман Воробей и Максим Куприянович.

- Отлично, летим в космическое путешествие на ракете. А на орбите мы попробуем меню настоящих космонавтов. Итак, берем ложки и приступаем! - бодро командует Татьяна Ивановна и, пока детишки с азартом едят суп, продолжает рассказ. - Куда мы только не путешествовали! Побывали даже в волшебной сказке, где встретились с полезными овощами и фруктами.

Напоследок Татьяна Ивановна советует родителям с младенчества приучать ребенка есть все, что необходимо растущему организму. Тогда в саду проблем с питанием не будет.

- Какие-то блюда для них порой в новинку. Например, долго привыкают к салатам, потому что не многие родители часто их готовят дома. Та же история с супами. В саду ведь каждый день новое первое блюдо. Дома же, как правило, мамы готовят только самые полюбившиеся, - отмечает педагог. - Очень важно разнообразить домашнее меню, включив в него в том числе молочные продукты. Кстати, мои дети очень любят вареники с творогом, а еще макароны.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17 января 2022 года №29 в детских садах скорректированы возрастные группы и нормы расходов для них. В частности, воспитанников ранее разделяли на возрастные группы 1-2 года и 3-6 лет, а теперь на категории 1-3 года и 3-7 лет. Школьники делились на три возрастные группы по питанию: 6-10 лет, 11-13 и 14-17 лет. С 21 января оставили две возрастные категории: 6-10 лет (начальные классы) и 11-18 лет (5-11-е классы).

В школе вредным не накормят

Средняя школа №4 Солигорска - одна из крупнейших в городе. В ней обучаются 926 ребят. Своевременно накормить целую армию учеников - задачка со звездочкой! А приготовить блюда, которыми ребята будут не только сыты, но и довольны, - почти искусство, убеждена директор Сталина Санько:

- Качество блюд на особом контроле. Питание школьников приравнено к диетическому, поэтому продукты в столовую поставляют самые лучшие. Пожелания ребят и их мам и пап, конечно же, учитываем, мы всегда открыты к диалогу. Главный упор - на здоровые, натуральные и полезные блюда, - уверяет Сталина Леонтьевна и отмечает, что некоторые ребята хотят отказаться от школьных обедов, а родители идут у них на поводу. - Девчонки начинают думать о фигуре, мальчишки хотят пополнить запас карманных денег. Разве правильно, что ребенок вместо школьной столовой бежит в магазин и покупает газировку, сладости или чипсы? Дети ведь проводят на занятиях по шесть-семь часов. Когда интересуемся у таких родителей, какую альтернативу они могут предложить полноценному горячему питанию, ответа нет.

Директор учреждения уверена, что правильный рацион - это здоровье ребят, а значит, желание получать новые знания, хорошие оценки, побеждать на олимпиадах, конкурсах, соревнованиях.

- Недавно у нас была Неделя здорового питания, во время которой классные руководители провели анкетирование среди родителей и учащихся по вопросам организации горячего питания в школе. Сейчас в школе горячее питание получают 98% учащихся, - отмечает Сталина Санько.

За 15 минут до звонка с урока отправляемся вместе с директором в столовую. Здесь уже вовсю хлопочут старшеклассницы, накрывая столы. Все девушки в головных уборах, передниках, одноразовых перчатках и защитных масках.

Готовые блюда, которые дежурные уже успели расставить, выглядят так аппетитно, что иной раз хозяйка дома так не приготовит.

- Еда всегда вкусная и разная, но самые любимые - котлеты с гречкой. А вот рыбу совсем не переношу, - улыбается учащаяся 10-го класса Кристина Серченя и тут же поторапливает одноклассниц. - Быстрее-быстрее, за 10 минут нужно успеть расставить обед для 60 человек.

Со звонком на перемену ребята направляются, не минуя умывальники, в столовую. Вы бы только посмотрели, с какой скоростью и аппетитом они управляются с едой, а это значит, что она нравится.

Кстати, у учащихся средней школы №4 Солигорска после посещения столовой есть одна важная традиция: проголосовать, вкусный был обед или нет. Как правило, за выступает всегда большинство.

Поинтересовались у ребят, какие у них любимые блюда в школе: борщ, творожная запеканка с морковью, котлета, сырники. Кто-то даже назвал рыбное суфле и биточки с творогом.

Конечно же, не забыли ученики рассказать об особой гордости школьного буфета - выпечке. Пирожки с повидлом, кренделя, булочки с маком, корицей - все собственного производства. В ассортименте много молочной продукции. А бананы, яблоки и мандарины продаются поштучно. Чего здесь не найти, так это чипсов и газировки.

На вопросы, чего бы хотелось добавить в школьное меню, один из учащихся бойко ответил: "Пельмени".

- Согласна, замечательное блюдо, - улыбается Сталина Леонтьевна. - Правда, всего один нюанс - попробуй налепи их почти для тысячи учеников.

Марина МАНУЙЛИК,

фото Павел ОРЛОВСКИЙ,

газета "7 Дней".-0-

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дети питание Солигорск школы
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