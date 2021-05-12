Трехуровневая велотрасса появится в национальном парке "Браславские озера"

12 мая, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Районная велотрасса с тремя уровнями сложности появится в лесопарковой зоне Дубки национального парка "Браславские озера", сообщила корреспонденту БЕЛТА заведующая сектором спорта и туризма Браславского райисполкома Ирина Умпирович.

Велотрасса длиной 3 км сейчас обустраивается в лесопарковой зоне Дубки. "На начальном этапе это будет любительская трасса, которую благоустроят совместными усилиями райисполком и нацпарк. Природный ландшафт местности будет использоваться без изменений. Мы уже установили указатели, определяющие направления для разных уровней сложности. Также за счет районного бюджета изготовят указатели, которые будут размещены на автотрассе, чтобы гости района и туристы могли отыскать нужное место и насладиться прогулкой на двухколесном транспорте на лоне природы. В ближайшее время работники нацпарка оборудуют в Дубках интересные фотозоны и поставят скамейки для переодевания на старте - для удобства начинающих и продвинутых спортсменов", - рассказала Ирина Умпирович.

Возвышенности и подъемы, низины и спуски, углубления и кочки - трасса имеет свои природные препятствия, которые будут использоваться для усложнения при ее прохождении как на соревнованиях, так и во время тренировок. Самый простой уровень предназначен для тех, кто только осваивает езду на двухколесном транспорте по пересеченной местности. По маршруту средней сложности будут передвигаться более опытные любители. Самая сложная часть будет предоставлена для велогонщиков со стажем: им нужно будет не только преодолевать крутые подъемы, но и пытаться перепрыгнуть через ямы. На трассе с крутыми виражами также смогут тренироваться профессиональные спортсмены.

Место это выбрано неслучайно. Здесь ежегодно проводятся соревнования по кросс-кантри в летнее время, а зимой проходят лыжные старты по триатлону и зимнему ориентированию. Уже зарекомендовавшую себя трассу усовершенствовали. В перспективе параллельно с разноуровневыми маршрутами для велосипедистов здесь появится и лыжероллерная трасса со стрельбищем для проведения республиканских соревнований по биатлону.-0-