26 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Тренировочное мини-поле для футбола появилось в БГСХА. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал проректор по воспитательной работе Белорусской государственной сельскохозяйственной академии Максим Потапенко.

"Спортивная база учебного заведения пополнилась еще одним объектом, который появился благодаря сотрудничеству с Белорусской федерацией футбола, - рассказал Максим Потапенко. - Новая площадка послужит хорошим стимулом для наших студентов в достижении высоких спортивных вершин. Тем более есть положительные сдвиги в результатах футбольной академической команды, которая постепенно движется в более высокие дивизионы республиканской универсиады".

Мини-поле оборудовано на месте бывшего теннисного корта. Оно имеет стандартные размеры 40х20 м, однако считается тренировочным, потому что нет бровки - боковой линии поля. Основу для площадки подготовила сама академия за счет внебюджетных средств, а вот современное долговечное покрытие и ограждение профинансировала федерация футбола. Также она передала аграрному вузу наборы мячей и комплекты спортивной формы.

В БГСХА уделяют достойное место популяризации здорового образа жизни и развитию спорта среди студентов и преподавателей. Во многом этому способствует развитая инфраструктура спортивных объектов. Так, спорткомплекс академии имеет 2 больших крытых игровых зала, бассейн, легкоатлетический манеж, борцовский и тренажерные залы. В вузе есть стадион с футбольным полем, открытыми площадками для пляжного волейбола, баскетбола и теперь для мини-футбола, а также воркаут-площадкой с брусьями, турниками и другими спортивными элементами.

"В академии работает 19 спортивных секций, в которых занимаются более 13% студентов, а это свыше 300 человек, - заключил Максим Потапенко. - Проводится круглогодичная спартакиада "Здоровье" по 24 видам спорта среди студентов и по 11 видам - среди преподавателей и сотрудников вуза. Участие в соревнованиях круглогодичной спартакиады и кубках академии по разным видам спорта ежегодно принимают более 1,8 тыс. студентов".-0-

Фото БГСХА