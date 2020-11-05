Третья линия минского метро оснащена инновационным оборудованием для контроля оплаты проезда

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В соответствии с генпланом Минска и генеральной схемой развития метрополитена ОАО "НИИЭВМ" завершило опытно-конструкторские работы над программно-аппаратным комплексом системы контроля доступа и оплаты проезда, в том числе автоматизированной системой контроля оплаты проезда и прохода пассажиров (АСКОП) для третьей линии метро. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Госкомвоенпрома по информации и связям с общественностью Владимир Лавренюк.

"Новое оборудование имеет современный дизайн, учтены требования как по пассажирской эргономике, так и по элементной базе, металлоемкости, энергопотреблению, вандалоустойчивости, применены современные инновационные подходы к построению всей системы", - рассказал Владимир Лавренюк.

Разработана и применена интеллектуальная система разрешения и запрета прохода пассажиров, обеспечивающая как традиционный режим с постоянно открытыми створками, так и режим с постоянно закрытыми створками. Во входных турникетах встроены существующие системы оплаты проезда, включая оплату банковскими карточками.

ОАО "НИИЭВМ" разработало автоматизированную систему контроля оплаты проезда. Программное обеспечение опытных образцов создавала компания IBA Group - ведущий разработчик специального прикладного программного обеспечения.

В настоящее время ОАО "НИИЭВМ" закончило работу над программно-аппаратным комплексом системы контроля доступа и оплаты проезда на транспорте и поставило его для третьей линии метро. Комплекс состоит из 19 комплектов различных автоматизированных рабочих мест и 74 турникетов. Эта автоматизированная система контроля и входные и выходные турникеты также заменили устаревшие модели выходных турникетов на станциях "Площадь Ленина" и "Площадь Победы". "Полученные результаты показали высокую экономическую эффективность новой системы контроля доступа и оплаты проезда на транспорте и вносят существенный вклад в совершенствование транспортной инфраструктуры столицы", - отметил Владимир Лавренюк.

ОАО "НИИЭВМ" в 2020 году с Беларусбанком, Мингорисполкомом и Минским метрополитеном начали внедрять в АСКОП системы распознавания лиц пассажиров для оплаты прохода. В основе алгоритма лежат искусственный интеллект и машинное обучение, которые могут учитывать даже старение пассажиров. На данный момент в пилотном режиме на станции метро "Площадь Ленина" работает первый биометрический терминал в стране. Тестируют его сотрудники Беларусбанка и Минского метрополитена. На начальном этапе этот сервис будет работать на станции "Площадь Ленина" и на одной из станций третьей линии. В дальнейшем планируется в течение полугода доработать систему, в том числе на основе отзывов клиентов.-0-