Три больницы в Брестской области возобновили прием пациентов с коронавирусом

23 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Три больницы в Брестской области возобновили прием пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач областной больницы Александр Карпицкий.

Связанную с пандемией текущую ситуацию он охарактеризовал как волнообразную. Если в первые две недели марта в регионе произошел небольшой рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией, то в третью неделю месяца число этих больных снова стало уменьшаться. Сейчас оно колеблется на уровне 30-34% от пика второй волны.

"Учитывая происходящие подъемы заболеваемости, для приема больных с коронавирусной инфекцией вновь открыто 120 коек в 1-й городской больнице Бреста, которая уже была практически полностью переведена на работу в плановом режиме. Также отделения для этих больных снова появились в Столине и Кобрине", - сказал Александр Карпицкий.

Непосредственно в областной клинике для приема ковидных пациентов развернуто 140 коек в инфекционном корпусе и 35 - в хирургическом отделении. Кроме того, для тяжелых больных предназначено 18 реанимационных коек. На сегодня в инфекционном отделении находится 121 пациент и 24 - в хирургическом. В реанимации заняты все 18 коек.

В целом по области для больных с коронавирусной инфекцией зарезервировано 500 коек. В достаточном количестве имеется аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных точек. По словам главврача, даже в пик заболеваемости не все они были задействованы. Притом что вторая волна пандемии характеризуется большим количеством тяжелых случаев заболевания.

"Если в первую волну примерно 20-30% наших пациентов нуждались в кислородной поддержке, то во вторую - 40-50% и больше. Поэтому Брестский облисполком принял решение о модернизации кислородных концентраторов в стационарах. Областной клинике на эти цели выделено Br650 тыс., Барановичской больнице - Br1 млн. Мы сейчас занимаемся вплотную освоением этих денег", - дополнил главврач.

Он также обратил внимание на необходимость соблюдения населением противоэпидемических мер: соблюдать масочный режим и социальное дистанцирование, не забывать про обработку рук. Поскольку инфекция главным образом передается воздушно-капельным путем, одним из важных элементов профилактики распространения заболевания также является проветривание помещений.-0-