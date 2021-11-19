Три бывших хутора в Ляховичском районе внесут в карту сожженных в годы ВОВ деревень

19 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Ляховичского района установила ранее неизвестные малые населенные пункты, сожженные немецко-фашистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Брестской области.

Новые факты геноцида стали известны благодаря неравнодушному минчанину. Он обратился в прокуратуру Брестской области с просьбой занести в карту сожженных деревень три хутора Ляховичского района, которые были уничтожены немцами, а также поставить на учет ранее неизвестное место захоронения мирных граждан. Со слов мужчины, его дед еще при жизни рассказывал о трагедии, произошедшей в марте 1944 года. За помощь партизанам каратели расстреляли 13 жителей хуторов у деревни Совейки, в том числе 9 детей, а дома сожгли.

Прокурор Ляховичского района Сергей Дежко побывал на месте происшествия и провел осмотр, в ходе которого установлена могила, датированная 1944 годом. Впоследствии при сопоставлении карт разного времени были обнаружены сведения о трех населенных пунктах, данные о которых отсутствовали в архивах.

После проведения дополнительных следственных действий будет рассмотрен вопрос об увековечении памяти жертв войны.-0-