Три четверти новых первичных профорганизаций в Гомельской области создано в частных фирмах

20 января, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Более 250 первичных профсоюзных организаций создали в Гомельской области за 2020 год, сообщили в БЕЛТА в областном объединении профсоюзов.

С января по декабрь 2020 года областные организации отраслевых профсоюзов создали 257 первичных профсоюзных организаций, что на 9,4% больше, чем в 2019-м. Четверть из них - в организациях государственной формы собственности и 76% - в частных предприятиях.

В организациях, где теперь на защите интересов работников стоят профсоюзные организации, работают около 8,2 тыс. человек. Почти 60% из них - члены первичек.

Больше всего профсоюзных организаций создано в сфере торговли, потребительской кооперации и предпринимательства (задание перевыполнено в 4,9 раза), а также в отраслях АПК (в 2,9 раза), леса и природопользования (в 2,5 раза), образования и науки (в 2,2 раза).

В регионе работа в этом направлении продолжается и в 2021 году.-0-