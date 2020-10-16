Три котельные в Брестской области переводят на местные виды топлива

16 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области к зимнему сезону модернизируют три котельные с переводом их на местные виды топлива, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев.

В агрогородке Дивин Кобринского района уже введена в эксплуатацию котельная мощностью 4 МВт. В стадии завершения и перехода в режим пуско-наладочных работ находится котельная мощностью 6,5 МВт в рабочем поселке Речица Столинского района. В Давид-Городке идут строительно-монтажные работы. Планируется, что объект будет готов к концу года.

"В области идет планомерная работа по замещению природного газа на местные виды топлива. Мы ежегодно увеличиваем долю МВТ в топливном балансе региона. По итогам девяти месяцев она составила 38,7%. Для сравнения - в 2019 году было 35%", - отметил Сергей Ананьев.

По его словам, в системе ЖКХ области выполнен большой объем работ по подготовке к отопительному сезону. Специалисты заменили 90 км изношенных тепловых сетей, 12 устаревших котлов и еще девять капитально отремонтировали. В деревнях Люща Лунинецкого района и Оберовщина Каменецкого модернизировали котельные с повышенным расходом топлива и электроэнергии. Созданы необходимые запасы древесного топлива и торфобрикета.

Отопительный сезон в Брестской области в соответствии с распоряжением председателя облисполкома начался 12 октября. На утро 16 октября в городах и районах практически все объекты социальной сферы подключены к системам отопления. Идет подача тепла в жилфонд. В Бресте к теплоисточникам подключено 86% жилых домов. В Пинске обогревается 95% жилсектора, в Барановичах - 30%, в Ивацевичском, Ивановском, Каменецком, Столинском, Пружанском, Малоритском районах - 100%. Сегодня начали включать отопление в домах Брестского, Дрогичинского, Ляховичского и Жабинковского районов.

По мере поступления заявок к системам отопления будут подключать общественные и административные здания. В последнюю очередь начнут обогревать промышленные и другие организации. Для обеспечения рационального расхода топлива при дневных температурах выше 10 градусов тепла будет применяться режим протапливания.-0-